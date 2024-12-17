Балахнин: «Спартак» показал, что будет бороться и претендовать на первое место

Российский тренервысказался о, который ворвался в чемпионскую гонку в нынешнем сезоне РПЛ.

«Спартак ворвался в тройку и догнал лидеров чемпионата России. Это обусловлено хорошей игрой, которая радует глаз. А также спадом и потерей очков со стороны "Краснодара" и "Зенита". Если бы они продолжали выступать на хорошем уровне, "Спартак" при такой игре не приблизился бы к ним.

Однако красно-белые показали в концовке, что будут бороться и претендовать на первое место. Однако впереди длинный зимний перерыв, в котором у команд произойдут усиления и подготовка. Поэтому в игре команд всё ещё перевернется», — сказал Балахнин Чемпионату.

«Спартак» занимает 3-е место в таблице российской Премьер-лиги с 37-ю очками в активе после 18-и туров, отставая от 1-й позиции лишь на 2 балла.