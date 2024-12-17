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    Балахнин: «Спартак» показал, что будет бороться и претендовать на первое место

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    Российский тренер Сергей Балахнин высказался о «Спартаке», который ворвался в чемпионскую гонку в нынешнем сезоне РПЛ.

    Деян Станкович — главный тренер «Спартака»
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    Деян Станкович — главный тренер «Спартака»

    «Спартак ворвался в тройку и догнал лидеров чемпионата России. Это обусловлено хорошей игрой, которая радует глаз. А также спадом и потерей очков со стороны "Краснодара" и "Зенита". Если бы они продолжали выступать на хорошем уровне, "Спартак" при такой игре не приблизился бы к ним.

    Однако красно-белые показали в концовке, что будут бороться и претендовать на первое место. Однако впереди длинный зимний перерыв, в котором у команд произойдут усиления и подготовка. Поэтому в игре команд всё ещё перевернется», — сказал Балахнин Чемпионату.

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