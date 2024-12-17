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    Балахнин: Не стал бы называть Мусаева явно лучшим тренером первой части РПЛ

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    Экс-футболист Сергей Балахнин не смог назвать лучшего тренера в первой части сезона российской Премьер-лиги.

    Мурад Мусаев — главный тренер «Краснодара»
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    Мурад Мусаев — главный тренер «Краснодара»

    «Трудно назвать лучшего тренера первой части РПЛ, ведь все были с изъянами. Нет явного лидера, но выделил бы тренера, чья команда на первом месте ушла на зимнюю паузу.

    Однако не стал бы называть Мурада Мусаева явно лучшим тренером первой части», — сказал Балахнин Чемпионату.

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    • После 18-и туров в российской Премьер-лиге «Краснодар» занимает 1-е место в таблице с 39-ю очками в активе. На 2-й позиции располагается «Зенит» с тем же количеством баллов, а 3-ку лидеров замыкает «Спартак» (37).

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