Балахнин: Не стал бы называть Мусаева явно лучшим тренером первой части РПЛ

Экс-футболистне смог назвать лучшего тренера в первой части сезона российской Премьер-лиги.

«Трудно назвать лучшего тренера первой части РПЛ, ведь все были с изъянами. Нет явного лидера, но выделил бы тренера, чья команда на первом месте ушла на зимнюю паузу.

Однако не стал бы называть Мурада Мусаева явно лучшим тренером первой части», — сказал Балахнин Чемпионату.

После 18-и туров в российской Премьер-лиге «Краснодар» занимает 1-е место в таблице с 39-ю очками в активе. На 2-й позиции располагается «Зенит» с тем же количеством баллов, а 3-ку лидеров замыкает «Спартак» (37).