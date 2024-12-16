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    Угальде — лучший футболист «Спартака» в ноябре и декабре 2024 года

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    Нападающего «Спартака» Манфреда Угальде признали лучшим футболистом команды в ноябре и декабре этого года. Об этом сообщает пресс-служба «красно-белых».

    Манфред Угальде — нападающий «Спартака»
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    Манфред Угальде — нападающий «Спартака»

    Угальде был признан лучшим игроком ноября и декабря в результате голосования среди болельщиков клуба. Форвард набрал 74% голосов.

    За ноябрь и декабрь этого года Угальде провел 5 матчей в рамках российской Премьер-лиги, забил 9 голов и сделал 2 голевые передачи.

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    • Нападающий также претендует на звание лучшего игрока всей РПЛ в ноябре и декабре этого года. Угальде занимает 1-е место в списке бомбардиров чемпионата России. За 18 встреч в РПЛ форвард забил 15 голов и сделал 2 голевые передачи.

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