Шалимов: У «Реала» и «Барселоны» проблемы

Игорь Шалимов Фото: globallookpress.com
«У "Реала" и "Барселоны" проблемы. Я ожидал у "Реала" трудности с приходом Мбаппе. Они сейчас играют в два нападающих — до этого так никогда не действовали. В плане игры они где‑то поменялись, кажется, что и самому Мбаппе не так комфортно.
Анчелотти пытается всех встроить, но проблемы есть у них пока по игре и результату», — сказал Шалимов на канале «Матч ТВ».
У «Реала» 17 матчей и 37 очков. Ранее команда в Ла Лиге не смогла победить «Райо Вальекано» (3:3).