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    Шалимов: У «Реала» и «Барселоны» проблемы

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    Российский тренер Игорь Шалимов отметил, что у Килиана Мбаппе есть проблемы после перехода в мадридский «Реал». По словам специалиста, он знал, что такое может произойти.

    Игорь Шалимов
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    Игорь Шалимов

    «У "Реала" и "Барселоны" проблемы. Я ожидал у "Реала" трудности с приходом Мбаппе. Они сейчас играют в два нападающих — до этого так никогда не действовали. В плане игры они где‑то поменялись, кажется, что и самому Мбаппе не так комфортно.

    Анчелотти пытается всех встроить, но проблемы есть у них пока по игре и результату», — сказал Шалимов на канале «Матч ТВ».

    У «Реала» 17 матчей и 37 очков. Ранее команда в Ла Лиге не смогла победить «Райо Вальекано» (3:3).

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