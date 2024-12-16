The Guardian: «МЮ» зимой готов отпустить Рэшфорда

Маркус Рэшфорд Фото: globallookpress.com
Руководство манкунианцев недовольно жизнью 27-летнего футболиста вне футбольного поля и текущей формой в этом сезоне.
«МЮ» готов даже снизить цену для потенциальных покупателей. Известно, что Рэшфорда готовы подписать несколько клубов, но всех их отпугивает зарплата в размере £ 365 000 в неделю, которую никто из них потянуть не способен.
В 16-м туре в манчестерском дерби Рэшфорд даже не был включен в заявку, что не помешало одержать победу над «Ман Сити» (2:1). в этом сезоне нападающий сыграл 24 матча, забил 8 мячей и сделал 3 ассиста.