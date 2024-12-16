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    The Guardian: «МЮ» зимой готов отпустить Рэшфорда

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    Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может быть продан в зимнее трансферное окно, сообщает The Guardian.

    Маркус Рэшфорд
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    Маркус Рэшфорд

    Руководство манкунианцев недовольно жизнью 27-летнего футболиста вне футбольного поля и текущей формой в этом сезоне.

    «МЮ» готов даже снизить цену для потенциальных покупателей. Известно, что Рэшфорда готовы подписать несколько клубов, но всех их отпугивает зарплата в размере £ 365 000 в неделю, которую никто из них потянуть не способен.

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    В 16-м туре в манчестерском дерби Рэшфорд даже не был включен в заявку, что не помешало одержать победу над «Ман Сити» (2:1). в этом сезоне нападающий сыграл 24 матча, забил 8 мячей и сделал 3 ассиста.

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