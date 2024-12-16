Пименов: С приходом Барко Угальде расцвел

Экс-футболист сборной Россиивысказался об игре. По его мнению, с приходом Барко Угальде смог прибавить.

«Московскому "Спартаку" нужен был игрок, который мог бы взаимодействовать с Угальде. Манфред — зависимый игрок, ему необходим партнер, с которым он может обстучаться в стенку, быть с ним на одной волне.

С приходом Барко Угальде расцвел. Убери аргентинца — Манфред перестанет забивать, а мы начнем его снова критиковать», — сказал Пименов «СЭ».

Угальде в нынешнем сезоне в 18 матчах забил 15 мячей и сделал три ассиста.

Барко в 17 поединках РПЛ забил 8 голов и сделал 6 результативных передач.