Пименов: С приходом Барко Угальде расцвел

Манфред Угальде Фото: globallookpress.com
«Московскому "Спартаку" нужен был игрок, который мог бы взаимодействовать с Угальде. Манфред — зависимый игрок, ему необходим партнер, с которым он может обстучаться в стенку, быть с ним на одной волне.
С приходом Барко Угальде расцвел. Убери аргентинца — Манфред перестанет забивать, а мы начнем его снова критиковать», — сказал Пименов «СЭ».
Угальде в нынешнем сезоне в 18 матчах забил 15 мячей и сделал три ассиста.
Барко в 17 поединках РПЛ забил 8 голов и сделал 6 результативных передач.