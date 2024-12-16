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    Невилл раскритиковал поведение Уокера в матче с «Манчестер Юнайтед»

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    Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о неприятном эпизоде с участием защитника «Манчестер Сити» Кайла Уокера в матче с «красными дьяволами».

    Кайл Уокер
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    Кайл Уокер

    В конце первого тайма Уокер картинно упал на газон после того, как к нему подошел нападающий «МЮ» Расмус Хейлунн. Перед этим англичанин нарушил правила против датчанина возле своей штрафной.

    «Я сделал что-то подобное в дерби против Макманамана много лет назад и был удален за это. Все дело в том, что он выставил голову вперед.

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    • Уокер толкнул его и поставил подножку. Я не уверен, нет. Это плохо со стороны Уокера, при первичном контакте он не падает.

    Ему будет немного стыдно, когда он пересмотрит этот момент», — приводит слова Невилла The Sun.

    Напомним, «Манчестер Сити» проиграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:2.

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