Невилл раскритиковал поведение Уокера в матче с «Манчестер Юнайтед»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед»поделился мнением о неприятном эпизоде с участием защитника «Манчестер Сити»в матче с «красными дьяволами».

В конце первого тайма Уокер картинно упал на газон после того, как к нему подошел нападающий «МЮ» Расмус Хейлунн. Перед этим англичанин нарушил правила против датчанина возле своей штрафной.

«Я сделал что-то подобное в дерби против Макманамана много лет назад и был удален за это. Все дело в том, что он выставил голову вперед.

Уокер толкнул его и поставил подножку. Я не уверен, нет. Это плохо со стороны Уокера, при первичном контакте он не падает.

Ему будет немного стыдно, когда он пересмотрит этот момент», — приводит слова Невилла The Sun.

Напомним, «Манчестер Сити» проиграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:2.