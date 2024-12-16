Кафанов: Больше всех меня удивили Латышонок и Агкацев

Тренер вратарей сборной России и «Ростова»назвал двух голкиперов РПЛ, которые удивили его больше всех по итогам первой части сезона.

«Из вратарей в первой половине этого сезона больше всех удивили Женя Латышонок и Стас Агкацев. Что касается Евгения, то думал, что ему будет непросто так быстро адаптироваться в "Зените".

Перейти из команды, которая вылетела в Первую лигу, в лучший клуб страны — это одно, но при этом еще стать первым номером — это событие вдвойне неординарное. Во всяком случае, за годы работы тренером такого не припомню, поэтому за Женю очень рад», — сказал Кафанов Sport24.

Календарь и таблица РПЛ

Всего в этом сезоне Латышонок сыграл за «Зенит» 16 матчей, из них 10 на ноль, пропустив 9 мячей. У Агкацева 16 пропущенных голов в 21 игре, 12 раз их них отстоял всухую.