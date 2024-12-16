Игонин — об интриге в РПЛ: «Зенит» совершает больше ошибок

Экс-полузащитникответил на вопрос об интриге в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

«В прошлом сезоне тоже была интрига, но, если сейчас говорить о лидерах, "Зенит" совершает больше ошибок. Поэтому интрига в чемпионате России стала шире и началась раньше.

Возможно, у конкурентов "Зенита" и разных специалистов сейчас больше оснований думать и предполагать, что питерской команде смогут помешать добиться нужного результата в этом сезоне. Если бы "Зенит" не допустил ошибок и не проиграл последние два матча, где должен был одерживать победы, говорили бы ровно так же, как в прошлом сезоне.

"Зенит" только сам себе может помешать, что и сделал в последних играх», — сказал Игонин Чемпионату.

После 18-и туров в РПЛ «Зенит» занимает 2-е место в таблице с 39-ю очками в активе. «Краснодар», который располагается на 1-й позиции, набрал такое же количество баллов.