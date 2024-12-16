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    Игонин — об интриге в РПЛ: «Зенит» совершает больше ошибок

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    Экс-полузащитник «Зенита» Алексей Игонин ответил на вопрос об интриге в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

    Сергей Семак — главный тренер «Зенита»
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    Сергей Семак — главный тренер «Зенита»

    «В прошлом сезоне тоже была интрига, но, если сейчас говорить о лидерах, "Зенит" совершает больше ошибок. Поэтому интрига в чемпионате России стала шире и началась раньше.

    Возможно, у конкурентов "Зенита" и разных специалистов сейчас больше оснований думать и предполагать, что питерской команде смогут помешать добиться нужного результата в этом сезоне. Если бы "Зенит" не допустил ошибок и не проиграл последние два матча, где должен был одерживать победы, говорили бы ровно так же, как в прошлом сезоне.

    "Зенит" только сам себе может помешать, что и сделал в последних играх», — сказал Игонин Чемпионату.

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