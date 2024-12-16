Аршавин назвал причину спада в игре «Зенита»

Экс-футболиствысказался о проблемах «сине-бело-голубых» в нынешнем сезоне.

«Почему у "Зенита" все сломалось после яркого старта сезона? Потому что сломались Глушенков и Вендел. Вся власть опять вернулась Клаудиньо. Он, на мой взгляд, медленно развивает атаки. "Зенит" упирается в забор, который сломать не может.

Клаудиньо — один из лидеров чемпионата по количеству доставок в финальную треть поля? Потому что у него больше всего мячей. Это не значит, что он, посылая мяч в штрафную площадь, делает это вовремя. Может быть, двадцать секунд назад надо было из центра сделать диагональ, а он навешивает на этих трех столбов, когда там уже мало шансов выиграть.

Мне кажется, что сейчас он не в лучшей форме находится и не приносит того качества, которое приносил до этого. Которое определяло и результат, и игру "Зенита". "Зениту" нужна "десятка" — человек, который будет определять игру под нападающим. Сейчас там просто дыра.

Глушенков не может быть таким игроком? Может. При нынешнем составе Глушенков должен играть "десятку", Гонду — нападающий, слева — Мостовой, если брать последние матчи», — сказал Аршавин на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

В нынешнем сезоне Клаудиньо провел за «сине-бело-голубых» 16 матчей в рамках чемпионата России и отметился 5-ю результативными передачами. После 18-и туров в российской Премьер-лиге «Зенит» занимает 2-е место в таблице с 39-ю очками в активе.