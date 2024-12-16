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    Амад ДиаллоРождение звезды. Диалло вдохновил «Манчестер Юнайтед» на камбэк в дерби, ошеломив «Сити»
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    Аморим: Диалло умеет продвигать мяч вперед и это играет нам на руку

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    Наставник «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим оценил игру футболиста Амада Диалло в матче с «Манчестер Сити» в рамках 16-го тура чемпионата Англии (2:1).

    Рубен Аморим
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    Рубен Аморим

    «Амад скромный парень. Мы должны быть осторожны с ним, не нужно нагнетать обстановку. Амад может здорово играть на двух позициях, и в такого рода матчах, как с "Ман Сити", его умение продвигать мяч вперёд играет нам на руку», — приводит слова Аморима сайт «Манчестер Юнайтед».

    «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» сыграли 15 декабря. Встреча состоялась на стадионе «Этихад».

    Календарь и таблица АПЛ

    «Манчестер Сити» набрал 27 очков в 16 матчах и идет пятым в таблице. «Манчестер Юнайтед» (22) находится на 12-й позиции.

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