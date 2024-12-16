Аморим: Диалло умеет продвигать мяч вперед и это играет нам на руку

Наставник «Манчестер Юнайтед»оценил игру футболистав матче с «Манчестер Сити» в рамках 16-го тура чемпионата Англии (2:1).

«Амад скромный парень. Мы должны быть осторожны с ним, не нужно нагнетать обстановку. Амад может здорово играть на двух позициях, и в такого рода матчах, как с "Ман Сити", его умение продвигать мяч вперёд играет нам на руку», — приводит слова Аморима сайт «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» сыграли 15 декабря. Встреча состоялась на стадионе «Этихад».

Календарь и таблица АПЛ

«Манчестер Сити» набрал 27 очков в 16 матчах и идет пятым в таблице. «Манчестер Юнайтед» (22) находится на 12-й позиции.