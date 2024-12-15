Терехин считает, что «Спартак» стал играть лучше после ухода Соболева

Экс-нападающийзаявил, что уходизположительно повлиял на игру «красно-белых».

Напомним, что форвард по ходу нынешнего сезона перебрался из московского клуба в «Зенит».

«Позитивным событием в первой части чемпионата стала серия "Спартака" из ярких победных матчей. Буквально семь туров назад все говорили, что Станкович не тот тренер, который нужен. Но потом состоялось возрождение команды. Они набрали ход.

Но вообще, то, что Соболева отдали, для них хорошо. С его уходом футбол у "Спартака" стал лучше, интереснее. Его нет в команде — команда заиграла, другие ребята раскрылись», — сказал Терехин «Матч ТВ».

После 18-и туров в российской Премьер-лиге «Спартак» занимает 3-е место в таблице с 37-ю очками в активе, отставая от 1-й позиции на 2 балла.