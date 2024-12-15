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    Ширер: Гвардиола не будет спать по ночам, ему будет чертовски больно

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    Экс-нападающий «Ньюкасла» Алан Ширер предположил, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола будет страдать из-за неудачных результатов команды.

    Хосеп Гвардиола — главный тренер «Манчестер Сити»
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    Хосеп Гвардиола — главный тренер «Манчестер Сити»

    «Он (Гвардиола) человек. Безусловно, он почувствовал, через что проходят 99% тренеров в период взлётов, падений и разочарований. Гвардиола не будет спать по ночам, ему будет чертовски больно, он будет нервничать и злиться, но разве мы все делаем не то же самое, когда проигрываем? Это нормально.

    Нам непривычно видеть его и команду в таком состоянии, Гвардиола и сам не привык к подобному. Нынешняя ситуация не похожа на то, что происходило (с "Манчестер Сити") всегда. Кажется, она не разрешится за неделю или две», — приводит слова Ширера Daily Mail.

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    • В последних 10-и матчах во всех турнирах «Манчестер Сити» выиграл только 1 раз. После 15-и туров в английской Премьер-лиге «горожане» занимают 5-е место в таблице с 27-ю очками в активе.

    Сегодня, 15-го декабря в 19:30 мск «Манчестер Сити» встретится с «Манчестер Юнайтед» в рамках АПЛ. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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