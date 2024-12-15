Павлюченко: «Краснодару» или «Зениту» пауза была нужна, «Спартаку» — нет

Бывший нападающий «Спартака»высказался об игре московской команды в этом сезоне.

«Расстроился, что в РПЛ началась пауза, для "Спартака" это плохо. Команда набрала такой ход, что уничтожала на своём пути всех. Набрали обороты, много забивают, а пропускают совсем чуть-чуть. И раз — пауза. Боюсь, что это плохо для "Спартака". Буду надеяться, что команда проведёт хорошие сборы и весной будет в такой же форме, как и в последних матчах. Например, "Краснодару" или "Зениту" пауза была нужна. Последние игры они выглядели очень плохо. А "Спартаку" пауза не нужна! Это расстраивает», — приводит слова Павлюченко «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, что «Спартак» идет на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.