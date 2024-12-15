ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Манфред УгальдеЗапоминающийся перформанс. Топ-5 героев первой половины РПЛ
  • 14:56
    • Романо: О'Нил покинул пост главного тренера «Вулверхэмптона»
  • 13:13
    • Сон может заменить Осимхена в «Галатасарае»
  • 11:31
    • Капризов стал третьей звездой дня в НХЛ
    Все новости спорта

    Павлюченко: «Краснодару» или «Зениту» пауза была нужна, «Спартаку» — нет

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак
    Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко высказался об игре московской команды в этом сезоне.

    Роман Павлюченко
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роман Павлюченко

    «Расстроился, что в РПЛ началась пауза, для "Спартака" это плохо. Команда набрала такой ход, что уничтожала на своём пути всех. Набрали обороты, много забивают, а пропускают совсем чуть-чуть. И раз — пауза. Боюсь, что это плохо для "Спартака". Буду надеяться, что команда проведёт хорошие сборы и весной будет в такой же форме, как и в последних матчах. Например, "Краснодару" или "Зениту" пауза была нужна. Последние игры они выглядели очень плохо. А "Спартаку" пауза не нужна! Это расстраивает», — приводит слова Павлюченко «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    Напомним, что «Спартак» идет на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Юнайтед» добьет «Ман Сити» и Гвардиолу?
  • «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.38
    •
  • Ждем много голов в Лондоне
  • «Челси» — «Брентфорд». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Атлетико» продолжит победную серию
  • «Атлетико» — «Хетафе». Прогноз и ставки
  • 2.23
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.00
  • Экспресс дня 15 декабря
  • Сегодня в 22:45
    •  2.38
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Челси — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Атлетико — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Барселона — Леганес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Селтик — Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч ПСЖ — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.22
  • Прогноз на матч Милан — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.30
  • Прогноз на матч Лацио — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры