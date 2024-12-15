Павлюченко: Угальде вполне мог бы играть в АПЛ

Бывший нападающий лондонского «Тоттенхэма»высказался об игре форварда

«Угальде умеет забивать. Судя по тому, что Манфред демонстрирует в "Спартаке", он вполне мог бы играть в АПЛ. Конечно, я бы не хотел, чтобы такие футболисты покидали "Спартак". Но если Угальде уедет в Англию, буду только рад за него. Английский футбол — лучшее, что у нас есть. Угальде очень много дал "Спартаку" в первой части сезона, но если поедет — пусть едет. Только порадуемся», — цитирует Павлюченко «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, что Угальде сейчас является лучшим бомбардиром текущего сезона РПЛ.