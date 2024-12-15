«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: счет матча 1:2, обзор голов

Амад Диалло Фото: globallookpress.com
На 36-й минуте хозяев вывел вперед хорватский защитник Йошко Гвардиол.
«Красные дьяволы» смогли отыграться на 88-й минуте после точного удара Бруну Фернандеша с пенальти.
Победу «МЮ» принес на исходе основного времени Амад Диалло, который замкнул передачу Лисандро Мартинеса.
«Ман Сити» идет пятым с 27 очками. «МЮ» теперь с 22 очками на 12-м месте.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед 1:2
Голы: 1:0 Йошко Гвардиол (36'), 1:1 Бруну Фернандеш (пенальти) (88'), 1:2 Амад Диалло (90') Манчестер Сити: Эдерсон, Кайл Уолкер, Рубен Диаш, Йошко Гвардиол, Илкай Гюндоган (Савиньо, 89'), Бернарду Силва, Кевин Де Брёйне (Матео Ковачич, 68'), Жереми Доку (Джек Грилиш, 77'), Филип Фоден, Эрлинг Холанд, Матеус Нунес Манчестер Юнайтед: Андре Онана, Диогу Далот, Нуссайр Мазрауи (Антони, 78'), Лисандро Мартинес, Маттейс де Лигт (Лени Йоро, 79'), Гарри Магуайр, Мэйсон Маунт (Кобби Майну, 14'), Мануэль Угарте, Бруну Фернандеш, Расмус Хёйлунн (Джошуа Зиркзее, 78'), Амад Диалло (Виктор Линделёф, 90') Предупреждения: Кайл Уолкер (40'), Расмус Хёйлунн (40')