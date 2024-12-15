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    «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    15 декабря в матче 16-го тура АПЛ состоится манкунианское дерби между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Команды сыграют на стадионе «Этихад» в Манчестере. Начало игры в 19:30 мск.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    Кризис «Ман Сити» продолжается. «Горожане» снова проиграли. На этот раз обидчиком был «Ювентус» (0:2). Событие произошло на фоне недавнего разгрома «Ноттингем Форест» (3:0) и ничьи с «Кристал Пэлас» (2:2) в АПЛ. К дерби «Манчестера» хозяева подошли с 27 очками на 5-й позиции. Еще одно фиаско, и они могут опуститься на 6-ю позицию.

    У «Ман Юнайтед» ситуация не лучше в плане самой игры. Результаты у команды Аморима неплохие, но в качестве соперников чаще всего были заведомо слабые оппоненты. При этом «Красные дьяволы» умудрялись косячить даже в такой ситуации. На неделе гости провели неоднозначный поединок с «Викторией» Пльзень (2:1). Перед этим МЮ проиграл в АПЛ «Арсеналу» (0:2) и «Ноттингем Форест» (2:3). После серии неудач клуб занимает 13-е место с 19 очками.

    Календарь и таблица АПЛ

    Прогнозы, ставки и коэффициенты

    В данном случае есть вопросы. Обе команды не в лучших кондициях. У каждого есть шанс.

    • Букмекеры считают фаворитом «Ман Сити» — 1.59 против 5.35. Ничья выставлена за 4.65.

    • По мнению аналитиков LiveSport.Ru, матч будет результативным. Обе команды допускают много ошибок в обороне. Подробнее о ставка на игру в прогнозе.

    • Прогноз искусственного интеллекта — победа «Ман Сити» со счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Смотрите прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» и другие спортивные события недели на сайте LiveCup.Run.

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