15 декабря в матче 16-го тура АПЛ состоится манкунианское дерби между. Команды сыграют на стадионе «Этихад» в Манчестере. Начало игры в 19:30 мск.

Кризис «Ман Сити» продолжается. «Горожане» снова проиграли. На этот раз обидчиком был «Ювентус» (0:2). Событие произошло на фоне недавнего разгрома «Ноттингем Форест» (3:0) и ничьи с «Кристал Пэлас» (2:2) в АПЛ. К дерби «Манчестера» хозяева подошли с 27 очками на 5-й позиции. Еще одно фиаско, и они могут опуститься на 6-ю позицию.

У «Ман Юнайтед» ситуация не лучше в плане самой игры. Результаты у команды Аморима неплохие, но в качестве соперников чаще всего были заведомо слабые оппоненты. При этом «Красные дьяволы» умудрялись косячить даже в такой ситуации. На неделе гости провели неоднозначный поединок с «Викторией» Пльзень (2:1). Перед этим МЮ проиграл в АПЛ «Арсеналу» (0:2) и «Ноттингем Форест» (2:3). После серии неудач клуб занимает 13-е место с 19 очками.

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Прогнозы, ставки и коэффициенты

В данном случае есть вопросы. Обе команды не в лучших кондициях. У каждого есть шанс.

Букмекеры считают фаворитом «Ман Сити» — 1.59 против 5.35. Ничья выставлена за 4.65.

По мнению аналитиков LiveSport.Ru , матч будет результативным. Обе команды допускают много ошибок в обороне. Подробнее о ставка на игру в прогнозе.

, матч будет результативным. Обе команды допускают много ошибок в обороне. Подробнее о ставка на игру в прогнозе. Прогноз искусственного интеллекта — победа «Ман Сити» со счетом 1:0.

Трансляция матча

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