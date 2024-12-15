«Манчестер Сити» на своем поле сыграет с «Манчестер Юнайтед» в центральном матче 16-го тура чемпионата Англии. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» с 27 очками занимает пятую строчку в турнирной таблице АПЛ. В 15-ти матчах «горожане» одержали 8 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 4 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 27:21.

Команда Гвардиолы продолжает находиться не в лучшем тонусе, одержав лишь одну победу в шести последних матчах АПЛ. В крайнем туре «Манчестер Сити» играл в гостях против «Кристал Пэлас» и довольствовался лишь одним набранным очком — 2:2.

На неделе «горожане» также играли в Лиге Чемпионов против «Ювентуса». «Манчестер Сити» не смог распечатать ворота туринцев, проиграв сопернику со счетом 0:2. После 6-ти туров в активе команды Гвардиолы 8 очков и 22-я строчка в турнирной таблице.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» идет на 13-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 19 очков в 15-ти матчах. На счету «красных дьяволов» 5 побед, 4 ничьи и 6 поражений при разнице забитых и пропущенных мячей 19:18.

В прошлом туре чемпионата «Манчестер Юнайтед» потерпел второе поражение подряд, уступив на своем поле «Ноттингем Форест» (2:3). До этого команда Аморима всухую проиграла «Арсеналу» на выезде со счетом 0:2.

В прошедший четверг «Манчестер Юнайтед» играл в гостях против чешской «Виктории» в рамках Лиги Европы. Матч завершился волевой победой «красных дьяволов» со счетом 2:1, дубль на счету Хейлунна. После 6-го тура «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице Лиги Европы.

Личные встречи

Оба матча прошлого сезона АПЛ остались за «Манчестер Сити» — 3:0 в гостях и 3:1 дома. «Манчестер Юнайтед» обыграл «горожан» в финале Кубка Англии (2:1), который состоялся в мае этого года. Матч за Суперкубок Англии перед началось нынешнего сезона завершился победой «Манчестер Сити» в серии пенальти (1:1 осн. время).

В последних 10-ти встречах на счету «горожан» 7 побед, «Манчестер Юнайтед» оказался сильнее в 3-х случаях.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» с коэффициентом 2.38.