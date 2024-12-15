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    Ковтун считает, что «Спартаку» нужно точечное усиление

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    Экс-защитник «Спартака» Юрий Ковтун заявил, что «красно-белым» необходимо усилить свой состав во время зимнего трансферного окна.

    Деян Станкович — главный тренер «Спартака»
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    Деян Станкович — главный тренер «Спартака»

    «Спартаку нужно точечное усиление. Возможно, можно было бы приобрести нападающего. Столба, более фактурного, чем тот же Угальде. Такие требуются командам под стиль. Но нужен ли такой Станковичу?

    В обороне у "Спартака" есть футболисты, которые играли мало. Они ещё могут проявить себя в перерыве и подобраться ближе к составу. Не вижу критических моментов в обороне. Всё понятно: есть Дуарте, Бабич, Литвинов, Абена. Нельзя слишком переполнять эти позиции», — сказал Ковтун Чемпионату.

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