Ковтун считает, что «Спартаку» нужно точечное усиление

Экс-защитникзаявил, что «красно-белым» необходимо усилить свой состав во время зимнего трансферного окна.

«Спартаку нужно точечное усиление. Возможно, можно было бы приобрести нападающего. Столба, более фактурного, чем тот же Угальде. Такие требуются командам под стиль. Но нужен ли такой Станковичу?

В обороне у "Спартака" есть футболисты, которые играли мало. Они ещё могут проявить себя в перерыве и подобраться ближе к составу. Не вижу критических моментов в обороне. Всё понятно: есть Дуарте, Бабич, Литвинов, Абена. Нельзя слишком переполнять эти позиции», — сказал Ковтун Чемпионату.

После 18-и туров в российской Премьер-лиге «Спартак» занимает 3-е место в таблице с 37-ю очками в активе.

Ранее сообщалось о том, что «красно-белые» могут заплатить 15 млн долларов за игрока «Ривер Плейт».