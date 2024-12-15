Ковтун считает, что «Спартаку» нужно точечное усиление

Деян Станкович — главный тренер «Спартака» Фото: globallookpress.com
«Спартаку нужно точечное усиление. Возможно, можно было бы приобрести нападающего. Столба, более фактурного, чем тот же Угальде. Такие требуются командам под стиль. Но нужен ли такой Станковичу?
В обороне у "Спартака" есть футболисты, которые играли мало. Они ещё могут проявить себя в перерыве и подобраться ближе к составу. Не вижу критических моментов в обороне. Всё понятно: есть Дуарте, Бабич, Литвинов, Абена. Нельзя слишком переполнять эти позиции», — сказал Ковтун Чемпионату.
После 18-и туров в российской Премьер-лиге «Спартак» занимает 3-е место в таблице с 37-ю очками в активе.
Ранее сообщалось о том, что «красно-белые» могут заплатить 15 млн долларов за игрока «Ривер Плейт».