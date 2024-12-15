Канчельскис: Какие у «Сити» проблемы? Проблемы у «Юнайтед»

Бывший футболиствысказался о предстоящем матче команды против

«Какие у "Сити" проблемы? Они на пятом месте. Проблемы у "Юнайтед", они на тринадцатом. Все болельщики понимают: когда команда выигрывает каждый год, а в один момент попадают в физическом и моральном плане в яму — естественно, все начинают говорить о кризисе. Не вижу никакого кризиса у "Сити", он у "Юнайтед".

Думаю, сегодня будет интересная игра. Конечно, буду болеть за "МЮ". Ведь я болею за те команды, где я играл. Не буду говорить громких слов, лукавить... Конечно, будет сложно. Ничейный результат будет очень хорошим, потому что играют в гостях. Для "Сити" это, конечно, будет плохо», — приводит слова Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

Календарь и таблица АПЛ

«Манчестер Юнайтед» идет 13-м в таблице. У клуба 19 очков. «Манчестер Сити» (27) находится на 4-й позиции.