Гвардиола: Возможно, «Манчестер Сити» может проиграть еще больше

Главный тренер «Манчестер Сити»отреагировал на неудачное выступление команды в последних играх.

«Мы были лучшими... Если сейчас мы не лучшие, то это лишь потому, что у нас нет игроков, иначе мы были бы близки к "Ливерпулю". Когда мы вернемся на прежний уровень, мы не забудем эти моменты, потому что мы хотим быть там, где должны.

Если бы вы сказали мне месяц назад, когда мы были на вершине лиги и единственной непобедимой командой в Англии, что мы проиграем семь из следующих 10 игр, я бы сказал: "Вы что, с ума сошли?! Этого не произойдет в моей команде!" Но это случилось! И, возможно, мы можем проиграть еще больше...» — приводит слова Гвардиолы портал One Football.

Календарь и таблица АПЛ

В последних 10 матчах «Манчестер Сити» добился лишь одной победы. После 15 туров клуб идет 4-м в таблице, набрав 27 очков.