Гвардиола прокомментировал поражение в дерби

Главный тренер «Манчестер Сити»рассказал о причинах поражения в матче против «Манчестер Юнайтед» (1:2) в рамках 16-го тура АПЛ.

«Особо сказать нечего. Что касается обороны, то они были невероятно настойчивы. Мы не проигрывали восемь матчей за два сезона. Дело не в том или ином игроке.

Мы пропустили голы по нашей вине. Мы не играем хладнокровно. Результаты не очень хорошие, игра не была выдающейся. Я знаю ситуацию, я понимаю, но реальность такова.

В штрафной нужно быть осторожным. Дело не в Матеусе Нунесе, он действительно хорошо сыграл не на своей позиции крайнего защитника. Но дело не в этом, мы должны играть лучше», — приводит слова Гвардиолы BBC.

Календарь и таблица АПЛ

До 88-й минуты «Ман Сити» выигрывал со счетом 1:0, но затем пропустил два мяча и в итоге проиграл.