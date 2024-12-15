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    Гвардиола прокомментировал поражение в дерби

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола рассказал о причинах поражения в матче против «Манчестер Юнайтед» (1:2) в рамках 16-го тура АПЛ.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Особо сказать нечего. Что касается обороны, то они были невероятно настойчивы. Мы не проигрывали восемь матчей за два сезона. Дело не в том или ином игроке.

    Мы пропустили голы по нашей вине. Мы не играем хладнокровно. Результаты не очень хорошие, игра не была выдающейся. Я знаю ситуацию, я понимаю, но реальность такова.

    В штрафной нужно быть осторожным. Дело не в Матеусе Нунесе, он действительно хорошо сыграл не на своей позиции крайнего защитника. Но дело не в этом, мы должны играть лучше», — приводит слова Гвардиолы BBC.

    Календарь и таблица АПЛ

    До 88-й минуты «Ман Сити» выигрывал со счетом 1:0, но затем пропустил два мяча и в итоге проиграл.

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