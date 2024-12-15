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    Гвардиола не намерен покидать «Манчестер Сити»

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что не покинет команду в период кризиса.

    Хосеп Гвардиола — главный тренер «Манчестер Сити»
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    Хосеп Гвардиола — главный тренер «Манчестер Сити»

    «Если бы я ушёл из "Манчестер Сити" сейчас, то сожалел бы об этом больше, чем когда-либо! Не могу уснуть, представляя, что покину клуб в этой ситуации. Это невозможно!

    Если мы продолжим так же выступать, то меня могут уволить. Но уйти самому сейчас?! Никаких шансов», — приводит слова Гвардиолы City Xtra.

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    • После 15-и туров в АПЛ «Манчестер Сити» занимает 5-е место в таблице с 27-ю очками в активе.

    Сегодня, 15-го декабря «горожане» примут на своем поле «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 19:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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