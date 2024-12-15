Гвардиола не намерен покидать «Манчестер Сити»

Главный тренерзаявил, что не покинет команду в период кризиса.

«Если бы я ушёл из "Манчестер Сити" сейчас, то сожалел бы об этом больше, чем когда-либо! Не могу уснуть, представляя, что покину клуб в этой ситуации. Это невозможно!

Если мы продолжим так же выступать, то меня могут уволить. Но уйти самому сейчас?! Никаких шансов», — приводит слова Гвардиолы City Xtra.

После 15-и туров в АПЛ «Манчестер Сити» занимает 5-е место в таблице с 27-ю очками в активе.

Сегодня, 15-го декабря «горожане» примут на своем поле «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 19:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.