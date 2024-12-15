Гладилин считает, что «Спартак» не нуждается в усилении

Бывший футболист и тренер московскоговысказался о борьбе команды за чемпионский титул.

«Думаю, "Спартаку" не надо особо усиляться. Команда укомплектована, даже перебор исполнителей, которых надо отдавать в аренду для игровой практики. Но если появится игрок на какую-то из линий уровня Барко, Угальде или Бабича, надо брать. Иностранцев сейчас и так много, менять на других нет смысла.

Для борьбы за медали усиления не нужны. Еврокубка нет, а для победы в чемпионате исполнителей в команде достаточно», — цитирует Гладилина «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

В настоящий момент «Спартак» идет на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.