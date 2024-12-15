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    Фергюсон был убежден, что Рашфорд станет лучшим игроком «МЮ»

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    Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон высоко оценивал игру нападающего «красных дьяволов» Маркуса Рашфорда во время его первых появлений в составе команды.

    Маркус Рашфорд — нападающий «Манчестер Юнайтед»
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    Маркус Рашфорд — нападающий «Манчестер Юнайтед»

    Как сообщает The Telegraph, Фергюсон говорил своему окружению, что хотел бы поработать с Рашфордом во время тренерской карьеры. Специалист считал, что если полностью раскрыть потенциал форварда, то он станет лучшим в «Манчестер Юнайтед».

    В нынешнем сезоне Рашфорд провел за «красных дьяволов» 15 матчей в рамках английской Премьер-лиги, забил 4 гола и сделал голевую передачу.

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    • Ранее сообщалось о том, что руководство «Манчестер Юнайтед» готово продать форварда в ближайшее время.

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