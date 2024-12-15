Божович: Фаворит в чемпионской гонке — как всегда «Зенит»

Бывший тренер многих российских клубоввысказался о борьбе за чемпионский титул в этом сезоне РПЛ.

«Фаворит в чемпионской гонке — как всегда "Зенит". Однако, не думаю, что от них стоит ждать громких трансферов этой зимой. Не уверен, что они смогут договориться с какими-то серьезными европейскими клубами.

В следующем году так же хотел бы видеть российские клубы в европейских турнирах. Но думаю, сейчас их уровень упал по сравнению с соперниками из топ-лиг. Похожая ситуация была с клубами из Югославии. Нашим командам понадобилось пару лет, чтобы снова освоиться на этом уровне», — приводит слова Божовича Sport24.

Напомним, что лидером РПЛ является «Краснодар», однако у «Зенита» столько же очков. Третьим идет «Спартак».