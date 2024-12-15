Бояринцев об итогах первой части сезона РПЛ: Все те же лидеры, что и в том году

Главный тренерподвел итоги первой части нынешнего сезона российской Премьер-лиги.

«Ничего сверхъестественного — всё те же лидеры, что и в том году. Немного отстал ЦСКА, остальные же все на своих местах. "Краснодар", как и в прошлом сезоне, закончил год на первом месте.

Хорошо, что "Спартак" подтянулся к лидирующей группе. Концовка получилась интересной, но всё будет понятно весной», — сказал Бояринцев Чемпионату.

После 18-и туров в российской Премьер-лиге «Краснодар» занимает 1-е место с 39-ю очками в активе, а «Зенит» — на 2-й позиции с тем же количеством баллов. Тройку лидеров замыкает «Спартак» (37).