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    Бояринцев об итогах первой части сезона РПЛ: Все те же лидеры, что и в том году

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    Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев подвел итоги первой части нынешнего сезона российской Премьер-лиги.

    Денис Бояринцев
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    Денис Бояринцев

    «Ничего сверхъестественного — всё те же лидеры, что и в том году. Немного отстал ЦСКА, остальные же все на своих местах. "Краснодар", как и в прошлом сезоне, закончил год на первом месте.

    Хорошо, что "Спартак" подтянулся к лидирующей группе. Концовка получилась интересной, но всё будет понятно весной», — сказал Бояринцев Чемпионату.

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