Бояринцев — о Соболеве: Ему надо просто забить один раз — и все пойдет

Главный тренервысказался о нападающем, который еще не забил ни одного гола в российской Премьер-лиге за «сине-бело-голубых».

«Угальде же начал забивать за "Спартак". И Соболев умеет это делать. Ему надо просто забить один раз — и всё пойдёт. Такое бывает. Не стал бы его списывать со счетов, хоть и звучит много критики в его адрес.

Сейчас будет длинная подготовка ко второй части сезона, будет возможность побороться за место в составе. Ещё проявит себя в "Зените". Критика будет всегда, к ней надо относиться снисходительно, делать своё дело. Начнёт забивать — сразу на руках будут носить — обычное дело в спорте», — сказал Бояринцев Чемпионату.

В нынешнем сезоне Соболев провел за «Зенит» 11 матчей в рамках РПЛ, не отметился результативными действиями, заработав при этом 2 желтые карточки.