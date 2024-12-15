Аморим высказался о проблемах «Манчестер Юнайтед» перед дерби с «Сити»

Наставник «Манчестер Юнайтед»поделился мнением о «Манчестер Сити». Команды сыграют 15 декабря. Встреча начнется в 19:30 мск.

«Они настолько хороши в своём деле, что могут изменить ситуацию в любой момент. Это очень сильная команда, которая много лет работала вместе. Они много выиграли, но и много проиграли. У нас есть более серьёзные проблемы, потому что мы работаем над простыми вещами, но мы хотим побеждать, как "Манчестер Сити".

Это игра, в которой обе команды переживают не самый лучший момент сезона, но это всегда дерби, и мы хотим победить», — приводит слова Аморима Sky Sports.

Календарь и таблица АПЛ

«Манчестер Юнайтед» идет 13-м в таблице. У клуба 19 очков. «Манчестер Сити» (27) находится на 4-й позиции.