Ван Дейк: Отличный камбэк, это очень хорошо

Защитникподвел итог матча против(2:2).

«Отличный камбэк, это очень хорошо. Разочаровывает, что мы остались вдесятером, но радует, что мы смогли продолжить бороться и пытались создавать моменты. Матч мог сложиться и лучше, нами принято к сведению произошедшее, двигаемся дальше.

Я пообщался с футболистами "Фулхэма", и нам показалось, что судья нервничал. Я почувствовал, что он не смог должным образом пообщаться с Робертсоном. Но нельзя возлагать вину на судью. Мы все говорим о необходимости защищать судей, однако я не смог с ним поговорить. Это не должно иметь большое значение, потому что очки были потеряны не из-за него», — приводит слова ван Дейка BBC.

После этого матча «Ливерпуль» занимает 1-е место в таблице с 36-ю очками в активе, а «Фулхэм» — на 9-й позиции (24).