ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Манфред УгальдеЗапоминающийся перформанс. Топ-5 героев первой половины РПЛ
  • 20:02
    • «Ливерпуль» поделил очки с «Фулхэмом», а «Ипсвич» одолел «Вулверхэмптон»
  • 19:54
    • «Арсенал» сыграл вничью с «Эвертоном», а «Ньюкасл» разгромил «Лестер»
  • 19:25
    • «Бавария» уступила «Майнцу» в матче Бундеслиги
  • 18:53
    • Гол Дзаньоло обеспечил «Аталанте» победу над «Кальяри» в матче Серии А
  • 16:58
    • «Россия 25» в оветайме обыграла сборную Беларуси
    Все новости спорта

    Ван Дейк: Отличный камбэк, это очень хорошо

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Ливерпуль
    Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк подвел итог матча против «Фулхэма» (2:2).

    Вирджил ван Дейк
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вирджил ван Дейк

    «Отличный камбэк, это очень хорошо. Разочаровывает, что мы остались вдесятером, но радует, что мы смогли продолжить бороться и пытались создавать моменты. Матч мог сложиться и лучше, нами принято к сведению произошедшее, двигаемся дальше.

    Я пообщался с футболистами "Фулхэма", и нам показалось, что судья нервничал. Я почувствовал, что он не смог должным образом пообщаться с Робертсоном. Но нельзя возлагать вину на судью. Мы все говорим о необходимости защищать судей, однако я не смог с ним поговорить. Это не должно иметь большое значение, потому что очки были потеряны не из-за него», — приводит слова ван Дейка BBC.

    После этого матча «Ливерпуль» занимает 1-е место в таблице с 36-ю очками в активе, а «Фулхэм» — на 9-й позиции (24).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Матч в Неаполе порадует голами
  • «Удинезе» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 2.22
    •
  • «Реал» постарается взять три очка малой кровью
  • «Райо Вальекано» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • «Монако» Головина одолеет соперника на его же поле?
  • «Реймс» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.00
  • Экспресс дня 15 декабря
  • Завтра в 22:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Реймс — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Ювентус — Венеция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.38
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч ПСЖ — Лион
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Челси — Брентфорд
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Айнтрахт
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Миннесота — Вегас
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры