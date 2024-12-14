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    Семин: Турнирная таблица определила, кто лучший, а кто — худший

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    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался об итогах первой части нынешнего сезона РПЛ.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «Турнирная таблица всегда показывает реальные вещи, за которые боролись все команды. Поэтому турнирная таблица определила, кто лучший, а кто — худший. На мой взгляд, чемпионат проходит очень интересно.

    Кажется, что прибавилось количество болельщиков, так как интересно смотреть противостояния — шесть команд, которые имеют хорошие шансы, чтобы стать чемпионом. Есть большое противостояние с "Зенитом" — пять команд. Эта борьба отмечает этот чемпионат», — цитирует Семина «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    Напомним, что лидером РПЛ является «Краснодар», однако у «Зенита» столько же очков. Третьим идет «Спартак».

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