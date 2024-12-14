Семин: Турнирная таблица определила, кто лучший, а кто — худший

Бывший главный тренервысказался об итогах первой части нынешнего сезона РПЛ.

«Турнирная таблица всегда показывает реальные вещи, за которые боролись все команды. Поэтому турнирная таблица определила, кто лучший, а кто — худший. На мой взгляд, чемпионат проходит очень интересно.

Кажется, что прибавилось количество болельщиков, так как интересно смотреть противостояния — шесть команд, которые имеют хорошие шансы, чтобы стать чемпионом. Есть большое противостояние с "Зенитом" — пять команд. Эта борьба отмечает этот чемпионат», — цитирует Семина «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, что лидером РПЛ является «Краснодар», однако у «Зенита» столько же очков. Третьим идет «Спартак».