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    Слот: У «Ливерпуля» все хорошо

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    Арне Слот высказался по поводу возможностей состава «Ливерпуля». Красные лидируют в таблице АПЛ.

    Арне Слот
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    Арне Слот

    «У нас все хорошо. Футболисты могут дать команде даже больше, чем мы показывали до сих пор. Но думаю, что такое чувство есть у каждого тренера.

    Чем дольше работаешь с командой, тем лучше начинаешь играть, и тем больше футболисты привыкают играть вместе.

    Это касается не только нас, а, вероятно, еще и пары других команд, от которых тоже можно ожидать большего.

    Мы искренне верим, что можем... У нас есть несколько игроков, от которых, возможно, не так просто добиться большего по отдельности, но как команда мы можем добиться большего.

    Нам есть еще много чего ожидать от нескольких отдельных футболистов, в том числе из-за их возраста.

    Это положительный момент в команде, которую я унаследовал: большинство игроков еще довольно молоды, и их лучшие годы еще впереди», — сказал Слот Goal.com.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Ливерпуль» лидирует в таблице АПЛ после 14 матчей. В активе футболиста 35 набранных очков.

    14 декабря красные в чемпионате Англии примут «Фулхэм». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

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