Радимов — о Ерохине: Если ты забиваешь из матча в матч, то хочется играть в основе

Экс-футболиствысказался о полузащитнике «сине-бело-голубых», который не проходит в стартовый состав команды.

«Если бы я был на месте Ерохина, то подошел бы к тренеру еще после матча с "Оренбургом" и спросил: "Сколько еще надо забить, чтобы быть в составе?"

С другой стороны, Семак наверняка видит, как он выглядит на тренировках, знает его физическое состояние. Эта роль давно Ерохину отведена: выходить и выступать в роли джокера.

Но любого футболиста такое не устраивает. Если ты забиваешь из матча в матч, то хочется играть в основе. Это вопрос к самому Ерохину, к их отношениям с Семаком», — сказал Радимов «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Ерохин провел за «Зенит» 15 матча в РПЛ и забил 2 гола. В чемпионате России полузащитник ни разу не выходил в стартовом составе.