Хедира: Футболисты не понимали, почему Озил ушел из «Реала»

Экс-игрок «Реала»вспомнил о реакции футболистов мадридского клуба на уход хавбекав лондонский «Арсенал» в 2013 году.

«Месут Озил был для меня самым особенным игроком. Это довольно легко объяснить. Когда Озил ушёл, все игроки спросили Флорентино: "Зачем вы его продали?". Карим Бензема, Серхио Рамос, Криштиану Роналду, все. Он был абсолютным гением, настоящим волшебником», — приводит слова Хедиры Marca.

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Озил перешел в мадридский «Реал» из «Вердера» в августе 2010 года. В составе «сливочных» Месут провел 159 встреч, забил 27 мячей и сделал 81 голевую передачу.