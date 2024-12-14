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    Хедира: Футболисты не понимали, почему Озил ушел из «Реала»

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    Экс-игрок «Реала» Сами Хедира вспомнил о реакции футболистов мадридского клуба на уход хавбека Месута Озила в лондонский «Арсенал» в 2013 году.

    Месут Озил
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    Месут Озил

    «Месут Озил был для меня самым особенным игроком. Это довольно легко объяснить. Когда Озил ушёл, все игроки спросили Флорентино: "Зачем вы его продали?". Карим Бензема, Серхио Рамос, Криштиану Роналду, все. Он был абсолютным гением, настоящим волшебником», — приводит слова Хедиры Marca.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Озил перешел в мадридский «Реал» из «Вердера» в августе 2010 года. В составе «сливочных» Месут провел 159 встреч, забил 27 мячей и сделал 81 голевую передачу.

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