Флик — о своей дисквалификации: Мне придется поработать над своим поведением

Главный тренервысказался о своей дисквалификации на 2 матча, которую специалист получил после поединка с(2:2).

У Флика были претензии к судейским решениям во время встречи.

«Думаю, что это была плохая реакция с моей стороны. Это понятно. Я сказал, чтобы никто не жаловался на судей. Не хочу, чтобы мы тратили энергию на то, что не можем изменить. Когда судья принял решение, его не изменить. Только в некоторых случаях, таких, как ВАР.

Нужно принять красную карточку. Это другая лига, мне показали красную карточку. Я принимаю дисквалификацию. Возможно, мне придется поработать над своим поведением. Я лишь прошу одних и тех же критериев для всех. Пусть судьи свистят всем одинаково. Не только "Барсе". Это то, что я говорю команде. Мы должны принять работу арбитра и играть лучше.

Футболисты не собираются жаловаться на судей. У нас фантастическое поведение (с арбитрами). Отличается от того, что было в прошлом сезоне. Такова наша философия. Обращаем внимание на то, что мы сами можем сделать лучше. Судьи тоже могут прибавить. Мы люди и совершаем ошибки. Возвращаясь к красной карточки, я ее принимаю», — сказал Флик Diario Sport.

Напомним, что Флик будет наблюдать с трибун за игрой своей команды против «Леганеса» (15 декабря) и «Атлетико» (21 декабря).