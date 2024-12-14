Энрике: Вы критикуете, но это мой лучший сезон с точки зрения цифр

Главный тренероценил свою работу в нынешнем сезоне. Специалист также рассказал о том, как реагирует на критику в свой адрес.

«По статистике этот сезон — мой лучший в карьере тренера. Вы критикуете, но это мой лучший сезон с точки зрения цифр. По тому, сколько мы создаем моментов и сколько позволяем создавать соперника, это лучший результат.

Тем не менее у меня были и более успешные сезоны. Сколько бы негатива не было с начала сезона, я вижу только позитив. Много журналистов говорили, что у нас даже нет лучшая команда во Франции. Постепенно все становится на свои места. Я очень доволен этим сезоном.

Мы не зависим от какого-то конкретного футболиста — только от действий команды. И я вижу, что игроки с каждым днем становятся лучше. Это путь. Сколько времени потребуется, чтобы победить, я не знаю. Но это меня не беспокоит. У меня есть уверенность. Мы будем постоянно расти», — сказал Энрике RMC Sport.

После 14-и туров в Лиге 1 ПСЖ занимает 1-е место в таблице с 34 очками в активе, отставая от ближайших преследователей на 5 баллов.