Энрике: У меня одинаковые отношения со всеми игроками

Главный тренерответил на вопрос о своих взаимоотношениях с форвардом команды

«У меня одинаковые отношения со всеми игроками. Я тренер. Я им не отец, брат или кореш.

Я должен принимать решения, и у меня нет никаких проблем с этим — я принимаю те решения, которые считаю лучшими для своей команды.

Это означает выводить всех из зоны комфорта, как тех, кто играет больше, так и тех, кто играет меньше. Я всегда так делал в своей карьере и не собираюсь менять подход», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Календарь и таблица Лиги 1

Напомним, что «ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1.