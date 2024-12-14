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    Энрике: У меня одинаковые отношения со всеми игроками

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    Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос о своих взаимоотношениях с форвардом команды Усманом Дембеле.

    Луис Энрике
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    Луис Энрике

    «У меня одинаковые отношения со всеми игроками. Я тренер. Я им не отец, брат или кореш.

    Я должен принимать решения, и у меня нет никаких проблем с этим — я принимаю те решения, которые считаю лучшими для своей команды.

    Это означает выводить всех из зоны комфорта, как тех, кто играет больше, так и тех, кто играет меньше. Я всегда так делал в своей карьере и не собираюсь менять подход», — приводит слова Энрике RMC Sport.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Напомним, что «ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1.

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