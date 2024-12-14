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    Аморим: «Манчестер Сити» находится в более выгодном положении

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    Наставник «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о предстоящем матче с «Манчестер Сити». Специалист надеется, что «красные дьяволы» смогут завоевать три очка.

    Рубен Аморим
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    Рубен Аморим

    Встреча начнется 15 декабря в 19:30 мск.

    «Великие команды могут отреагировать в любой момент. И я думаю, что они в более выгодном положении, чем мы, в том, что касается понимания игры, того, как они играют, уверенности, которая у них есть.

    Даже в такие моменты нам нужно сосредоточиться на нашей команде. Так что мы, конечно, сосредоточены, у нас есть стратегия: мы пытаемся выиграть игру по стратегии, как и должно быть. Но мы сосредоточены только на нашей команде», — приводит слова Аморима пресс-служба клуба.

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