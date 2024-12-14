Аморим: «Манчестер Сити» находится в более выгодном положении

Наставник «Манчестер Юнайтед»высказался о предстоящем матче с «Манчестер Сити». Специалист надеется, что «красные дьяволы» смогут завоевать три очка.

Встреча начнется 15 декабря в 19:30 мск.

«Великие команды могут отреагировать в любой момент. И я думаю, что они в более выгодном положении, чем мы, в том, что касается понимания игры, того, как они играют, уверенности, которая у них есть.

Даже в такие моменты нам нужно сосредоточиться на нашей команде. Так что мы, конечно, сосредоточены, у нас есть стратегия: мы пытаемся выиграть игру по стратегии, как и должно быть. Но мы сосредоточены только на нашей команде», — приводит слова Аморима пресс-служба клуба.