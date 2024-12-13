Источник: Трансфер Угальде в АПЛ маловероятен

Нападающийвряд-ли перейдет в английскую Премьер-лигу. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«К Угальде есть повышенный интерес из Испании и Англии. На текущий момент ряд клубов из нижней части таблицы обоих чемпионатов изучают возможность осуществления трансфера в условиях геополитической обстановки.

Препятствием к переезду Угальде в Англию может стать кейс "Вест Хэма" и ЦСКА, когда английский клуб до сих пор не может выплатить деньги за трансфер Николы Влашича из‑за запрета британского правительства осуществлять платежи.

При этом переезд в Испанию в текущих реалиях кажется наиболее реалистичным. Вопрос только в том, смогут ли потенциальные покупатели удовлетворить запрос "Спартака" по трансферной стоимости Угальде», — сказал источник «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Угальде провел за «Спартак» 18 матчей в рамках РПЛ, забил 15 голов и сделал 2 голевые передачи. Форвард занимает 1-е место в списке лучших бомбардиров чемпионата России.