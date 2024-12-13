Слот: Кьеза? Когда футболист долго не играет, тренеру становится трудно дать ему место в состав

Главный тренердал комментарий по поводу игры нападающего

«Когда футболист не играет в течение пяти или шести месяцев, тренеру становится трудно дать ему место в составе. Неизвестно, что мы можем ожидать от него, если предоставим минуты, в которых он нуждается. Это усложняет ситуацию, особенно с учётом того, что все наши матчи важны», — приводит слова Слота сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Напомним, что из-за мышечной травмы Кьеза провел лишь 78 минут на поле во всех соревнованиях этого сезона. Федерико перебрался в «Ливерпуль» из «Ювентуса».