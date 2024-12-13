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    Слот: Кьеза? Когда футболист долго не играет, тренеру становится трудно дать ему место в состав

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    Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот дал комментарий по поводу игры нападающего Федерико Кьезы.

    Арне Слот
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    Арне Слот

    «Когда футболист не играет в течение пяти или шести месяцев, тренеру становится трудно дать ему место в составе. Неизвестно, что мы можем ожидать от него, если предоставим минуты, в которых он нуждается. Это усложняет ситуацию, особенно с учётом того, что все наши матчи важны», — приводит слова Слота сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

    Напомним, что из-за мышечной травмы Кьеза провел лишь 78 минут на поле во всех соревнованиях этого сезона. Федерико перебрался в «Ливерпуль» из «Ювентуса».

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