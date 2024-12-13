Салах стал игроком месяца в АПЛ

Лучшим игроком ноября в английской Премьер-лиге стал лидер «Ливерпуля»

В прошлом месяце египтянин сыграл три матча, в которых забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу. Его «Ливерпуль» в ноябре взял 9 очков из 9 возможных.

Календарь и таблица АПЛ

Ранее награды в этом сезоне доставались: Эрлингу Холанну из «Манчестер Сити» (август), Коулу Палмеру из «Челси» (сентябрь) и Крису Вуду из «Ноттингем Форест» (октябрь).

Сейчас «Ливерпуль» уверенно лидирует в таблице АПЛ с 35 очками и на четыре очка опережает «Челси» (31), имея при этом еще игру в запасе.