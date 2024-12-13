«Челси» может заплатить 45 млн евро за 17-летнего полузащитника «Ривер Плейт»

Франко Мастантуоно Фото: globallookpress.com
По информации River Noticias, одним из главных претендентов на 17-летнего аргентинца стал «Челси».
Источник утверждает, что лондонский клуб готов заплатить за Мастантуоно 45 миллионов евро. Данная сумма указана в качестве отступных в контракте футболиста с «Ривер Плейт».
Transfermarkt оценивает стоимость Мастантуоно в 13 миллионов евро. В этом году он провел за «Ривер Плейт» 41 матч и забил четыре гола.
Ранее сообщалось, что в переходе Мастантуоно также заинтересованы мадридский «Реал» и «Барселона».