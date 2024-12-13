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    «Челси» может заплатить 45 млн евро за 17-летнего полузащитника «Ривер Плейт»

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    Полузащитник «Ривер Плейт» Франко Мастантуоно может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

    Франко Мастантуоно
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    Франко Мастантуоно

    По информации River Noticias, одним из главных претендентов на 17-летнего аргентинца стал «Челси».

    Источник утверждает, что лондонский клуб готов заплатить за Мастантуоно 45 миллионов евро. Данная сумма указана в качестве отступных в контракте футболиста с «Ривер Плейт».

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Мастантуоно в 13 миллионов евро. В этом году он провел за «Ривер Плейт» 41 матч и забил четыре гола.

    Ранее сообщалось, что в переходе Мастантуоно также заинтересованы мадридский «Реал» и «Барселона».

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