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    Гвардиола: Тяжелый календарь заставил меня задуматься, что нужна команда из 25 или 30 футболистов

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в очередной раз высказался по поводу календаря текущего сезона.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Тяжелый календарь заставил меня задуматься, что, возможно, нужна команда из 25 или 30 футболистов. Это было бы сложнее с финансовой точки зрения для клуба, но на сегодняшний день мы намерены играть на клубном чемпионате мира летом в течение трёх недель, затем — снова в Премьер-лиге.

    Возможно, нам нужно обладать более глубоким составом», — приводит слова Гвардиолы City Xtra.

    Календарь и таблица АПЛ

    Напомним, что «Манчестер Сити» идет лишь четвертым в турнирной таблице английского чемпионата.

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