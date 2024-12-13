Гвардиола: Тяжелый календарь заставил меня задуматься, что нужна команда из 25 или 30 футболистов

Главный тренерв очередной раз высказался по поводу календаря текущего сезона.

«Тяжелый календарь заставил меня задуматься, что, возможно, нужна команда из 25 или 30 футболистов. Это было бы сложнее с финансовой точки зрения для клуба, но на сегодняшний день мы намерены играть на клубном чемпионате мира летом в течение трёх недель, затем — снова в Премьер-лиге.

Возможно, нам нужно обладать более глубоким составом», — приводит слова Гвардиолы City Xtra.

Календарь и таблица АПЛ

Напомним, что «Манчестер Сити» идет лишь четвертым в турнирной таблице английского чемпионата.