Бышовец: Я не исключаю борьбы за чемпионство до последнего тура

Известный отечественный тренервысказался о чемпионской гонке в РПЛ.

«Я не исключаю борьбы до последнего тура. Многое будет зависеть от того, насколько тренерам удастся избежать судейских ошибок и в первую очередь найти возможность усилить отдельные позиции в команде. Основания точно есть для того, чтобы сохранить интригу. Я думаю, что 50 на 50 шансы на чемпионство у "Краснодара" и Зенита», — цитирует Бышовца «Советский спорт».

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, что сейчас у «Краснодара» и «Зенита» одинаковое количество очков. Они лидируют в турнирной таблице.