Булыкин считает, что первая часть сезона РПЛ больше всех удалась «Спартаку»

Известный российский экс-футболиствысказался о первой части сезона РПЛ.

«У нас достаточно тренеров, которые себя хорошо показали в первой части сезона: Семак, Мусаев и Галактионов. Но я, наверное, выделю Станковича. У "Спартака" был хороший прогресс в концовке первой части, когда Угальде много забивал. Они даже обыграли "Краснодар" и вышли на третье место.

Это очень хороший прогресс для "Спартака" при Станковиче. Хоть "Краснодар" при Мусаеве выиграл 11 матчей подряд, а "Зенит" делит с ними первое место, первая часть больше всего удалась "Спартаку", который подтянулся к лидирующей группе», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».

Напомним, что сейчас лидерами РПЛ являются «Краснодар» и «Зенит». На третьей строчке располагается «Спартак».