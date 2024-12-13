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    Булыкин считает, что первая часть сезона РПЛ больше всех удалась «Спартаку»

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    Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин высказался о первой части сезона РПЛ.

    Дмитрий Булыкин
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    Дмитрий Булыкин

    «У нас достаточно тренеров, которые себя хорошо показали в первой части сезона: Семак, Мусаев и Галактионов. Но я, наверное, выделю Станковича. У "Спартака" был хороший прогресс в концовке первой части, когда Угальде много забивал. Они даже обыграли "Краснодар" и вышли на третье место.

    Это очень хороший прогресс для "Спартака" при Станковиче. Хоть "Краснодар" при Мусаеве выиграл 11 матчей подряд, а "Зенит" делит с ними первое место, первая часть больше всего удалась "Спартаку", который подтянулся к лидирующей группе», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».

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    • Напомним, что сейчас лидерами РПЛ являются «Краснодар» и «Зенит». На третьей строчке располагается «Спартак».

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