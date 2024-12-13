Бруну Фернандеш — о кризисе «Ман Сити»: Для нас ничего не меняется

Полузащитникподелился ожиданиями от предстоящего матча 16-го тура английской Премьер-лиги против

«Кризис "Манчестер Сити"? Для нас ничего не меняется, потому что мы должны думать о себе. Прекрасно знаем, что значит для болельщиков это дерби. Для нас оно также много значит, поэтому необходимо выйти на поле и победить.

Всем известно, что это масштабная игра, и что у них есть выдающиеся футболисты. Вероятно, они не выигрывают так часто, как все от них ожидают. Но не имеет значения, в каком они состоянии. Мы должны думать о себе», — приводит слова Фернандеша Daily Mail.

Матч между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» состоится 15-го декабря в 19:30 мск. После 15-и туров АПЛ «горожане» занимают 4-е место в таблице с 27-ю очками в активе, а «красные дьяволы» — на 13-й позиции с 19-ю баллами.