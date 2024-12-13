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    Бруну Фернандеш — о кризисе «Ман Сити»: Для нас ничего не меняется

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    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш поделился ожиданиями от предстоящего матча 16-го тура английской Премьер-лиги против «Манчестер Сити».

    Бруну Фернандеш — полузащитник «Манчестер Юнайтед»
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    Бруну Фернандеш — полузащитник «Манчестер Юнайтед»

    «Кризис "Манчестер Сити"? Для нас ничего не меняется, потому что мы должны думать о себе. Прекрасно знаем, что значит для болельщиков это дерби. Для нас оно также много значит, поэтому необходимо выйти на поле и победить.

    Всем известно, что это масштабная игра, и что у них есть выдающиеся футболисты. Вероятно, они не выигрывают так часто, как все от них ожидают. Но не имеет значения, в каком они состоянии. Мы должны думать о себе», — приводит слова Фернандеша Daily Mail.

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    • Матч между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» состоится 15-го декабря в 19:30 мск. После 15-и туров АПЛ «горожане» занимают 4-е место в таблице с 27-ю очками в активе, а «красные дьяволы» — на 13-й позиции с 19-ю баллами.

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