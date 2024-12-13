Аленичев назвал трансферные приоритеты «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака»считает, что красно-белым нужен новый центральный нападающий.

«Что касается трансферов, у "Спартака", как и у любой другой команды, будут изменения. Наверняка будут новые трансферы. Конечно, кто-то уйдет.

Нужно уже попрощаться с Виллианом Жозе, продать или отдать в аренду Шамара Николсона. На место этих футболистов нужен ещё один форвард. Не дай бог что-то случится с Угальде — "Спартак" останется без атаки. Думаю, что руководители прекрасно это понимают.

На мой взгляд, нужно избавляться от Медины. Мне изначально не был понятен этот трансфер. Думаю, что и кто-то из российских игроков покинет команду.

Хотелось бы, чтобы "Спартак" поработал на трансферном рынке и приобрел одного центрального защитника, обязательно одного вингера и, как я уже сказал, еще одного хорошего для нашего уровня нападающего», — приводит слова Аленичева «Чемпионат».

«Спартак» занимает третье место в таблице РПЛ после 18 туров, отставая от «Краснодара» и «Зенита» на два очка.