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    Тренер «Зенита» дал совет Глушенкову

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    Виллиам де Оливейра, помощник главного тренера «Зенита» Сергея Семака, высказался по поводу проблем Максима Глушенкова при игре в обороне.

    Максим Глушенков
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    Максим Глушенков

    «У Макса первая задача — понять, что ему нужно быть там, возле штрафной соперника, бить, отдавать, завершать атаку. И здесь, конечно, есть требования. В какой-то момент в игре ребята говорят: хорошо, мы здесь будем дорабатывать. Но он сам прекрасно понимает, что если игра не идёт, он осознаёт, что нужно здесь обороняться, нужно помогать команде и сделать всё возможное.

    Опять: когда мне говорят "плохо обороняется", это немножко такие громкие слова, потому что, ну, если у него там будет 10 моментов, где он должен доработать в обороне, он доработает пять», — сказал Оливейра в выпуске на YouTube-канале «Зенита».

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    «Зенит» закончил первую часть чемпионата России-2024/25 на втором месте в таблице.

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