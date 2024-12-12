Тренер «Зенита» дал совет Глушенкову

, помощник главного тренера «Зенита», высказался по поводу проблемпри игре в обороне.

«У Макса первая задача — понять, что ему нужно быть там, возле штрафной соперника, бить, отдавать, завершать атаку. И здесь, конечно, есть требования. В какой-то момент в игре ребята говорят: хорошо, мы здесь будем дорабатывать. Но он сам прекрасно понимает, что если игра не идёт, он осознаёт, что нужно здесь обороняться, нужно помогать команде и сделать всё возможное.

Опять: когда мне говорят "плохо обороняется", это немножко такие громкие слова, потому что, ну, если у него там будет 10 моментов, где он должен доработать в обороне, он доработает пять», — сказал Оливейра в выпуске на YouTube-канале «Зенита».

Календарь и таблица РПЛ

«Зенит» закончил первую часть чемпионата России-2024/25 на втором месте в таблице.