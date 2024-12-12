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    Веденеев: «Зениту» нужно усилиться в зимнее трансферное окно

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    Экс-защитник «Зенита» Сергей Веденеев считает, что «сине-бело-голубым» необходимо усилиться в зимнее трансферное окно.

    Сергей Семак — главный тренер «Зенита»
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    Сергей Семак — главный тренер «Зенита»

    «Сейчас команде нужно усилиться. Или все игроки команды должны быть здоровы и в полном порядке. На всякий случай можно было бы приобрести ещё одного хорошего защитника. Но где его взять?

    "Зенит" летом купил Волкова и Горшкова. Эти покупки оказались неудачными, так как оба футболиста не играют, как и Ахметов. А с трансферами сейчас всё непросто. Соболев, перейдя в команду, тоже не может забить. В этом плане, конечно, можно предъявить серьёзные претензии. Тренерский штаб попал в непростую ситуацию. Нужно вводить новых игроков в состав и одновременно набирать очки. Всё будет зависеть от того, каких футболистов купит "Зенит" в зимнее трансферное окно, кого приобретут конкуренты, и как лидеры чемпионата сыграют между собой в весенней части чемпионата», — сказал Веденеев Чемпионату.

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