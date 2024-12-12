Точилин: На весеннюю часть РПЛ остается интрига

Российский тренервысказался об интриге в РПЛ перед весенней частью чемпионата.

«Та группа команд, которая должна быть впереди, там и находится. "Краснодар" и "Зенит" набрали одинаковое количество очков — это интрига.

Плюс "Спартак" в конце этого года набрал хорошую форму, показывал хороший результат. На весеннюю часть остаётся интрига, которая будет держаться до последнего тура, что было в прошлом сезоне», — сказал Точилин Чемпионату.

После 18-и туров в российской Премьер-лиге «Краснодар» занимает 1-е место в таблице с 39-ю очками в активе. «Зенит» располагается на 2-й позиции с тем же количеством баллов, а 3-ку лидеров замыкает «Спартак» (37).